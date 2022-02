Rússia reforça tropas e ordena que avancem em todas as frentes contra Ucrânia

A Rússia ordenou a todas as unidades que avançassem "em todas as direções" depois da recusa de Kiev em negociar. A Ucrânia sustentou que a Rússia impôs "condições inaceitáveis" para as negociações. A declaração do Ministério da Defesa russo surge depois de um porta-voz do Kremlin ter alegado a recusa da Ucrânia.



Segundo jornalistas citados pelo jornal The Guardian, que falaram com um membro do governo norte-americano, a Rússia enviou dezenas de milhar de soldados rumo à Ucrânia nas últimas 24 horas. Os soldados vão reforçar as três linhas: Crimeia, Donbass e a zona a norte de Kiev, Chernihiv e Kharkiv. Putin chamou até os soldados na reserva.





Recorde-se que sem contar com os soldados na reserva e as forças especiais, a Rússia tem um corpo de 280 mil militares (mais 34 mil pessoas nas forças separatistas do Donbass). O da Ucrânia é composto por 125.600 soldados.



A Rússia ordenou ainda aos ucranianos que peçam ao governo para "retirar toda a artilharia das áreas urbanas".



De acordo com elementos do governo norte-americano ouvidos pela agência Reuters, os EUA acreditam que a Rússia teve que investir mais meios logísticos e combustível do que planeava. Nos últimos dias, as forças ucranianas receberam assistência da parte dos EUA. Os russos ficaram frustrados com a resistência ucraniana, que se revelou mais forte que o previsto.



Os EUA contabilizaram mais de 250 lançamentos de mísseis russos contra alvos ucranianos, na maioria de curto alcance.