Surkov, o génio por detrás do poder de Putin que adora Tupac

Vladimir Putin é um dos homens mais poderosos do mundo e, aos 69 anos, não parece ter delfins que o possam vir a substituir na liderança da Rússia. Mas nem mesmo um homem tão poderoso como o presidente russo consegue este nível de domínio sem braços direitos e talvez ninguém tenha tanta importância no projeto de poder do líder russo como Vladislav Surkov, o seu antigo assistente pessoal e um dos arquitetos por detrás do conflito na Ucrânia.

Num episódio do programa de rádio da BBC Seriously emitido em 2018, Vladislav Surkov é referido como "o homem mais poderoso de quem nunca ouviu falar" e considerado a peça chave no tabuleiro de xadrez da desinformação e das fake news russas, bem como da manipulação da realidade. Foi também considerado como o arquiteto da anexação da Crimeia, em 2014 e foi um dos principais alvos de sanções impostas pelos Estados Unidos, na sequência da crise. Documentos mostram também que pode ter tido influência nos movimentos separatistas que decretaram a independência de Donetsk e Lugansk relativamente a Kiev.

Surkov nasceu na Rússia em 1964 e serviu no exército da União Soviética na década de 80, alegadamente, no serviço de inteligência estrangeiro GRU, tendo posteriormente tirado um curso universitário em economia, apesar de ter começado o seu percurso universitário num curso de teatro. Na primeira metade da década de 90, trabalhou em publicidade e marketing em várias empresas russas até ter chegado à esfera política, tendo-se tornado assessor de Vladimir Putin quando este chegou ao poder em 2000.