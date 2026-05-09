Ucrânia: Moscovo confirma trégua de três dias e troca de prisioneiros com Kiev

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A Rússia confirmou uma trégua de três dias, entre 9 e 11 de maio, e uma troca de prisioneiros com a Ucrânia, após o Presidente norte-americano Donald Trump ter anunciado sexta-feira o cessar-fogo.



Yuri Ushakov, assessor do Kremlin AP

"Confirmo que o lado russo aceita a iniciativa proposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, referente a um cessar-fogo para a troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia", referiu Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do Presidente russo, Vladimir Putin, aos jornalistas.

O secretário-geral das Nações Unidas já saudou o cessar-fogo de três dias anunciado por Trump para assinalar o 81.º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

"[António Guterres] Reitera o seu apelo a um cessar-fogo imediato, abrangente, incondicional e duradouro como primeiro passo para uma paz justa, sustentável e completa, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, o direito internacional e as resoluções relevantes das Nações Unidas", destacou o porta-voz adjunto das Nações Unidas, Farhan Haq, num comunicado enviado à Europa Press.

O Presidente norte-americano anunciou hoje um cessar-fogo de três dias entre Kiev e Moscovo a partir de sábado.

A Presidência russa (Kremlin) já tinha decretado uma trégua unilateral antes das comemorações do 09 de maio em Moscovo.

"Esperemos que este seja o início do fim de uma guerra muito longa, mortífera e difícil", escreveu Donald Trump na sua rede social, precisando que a trégua vai incluir, uma troca de 1.000 prisioneiros dos dois lados.

Por sua vez, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou o acordo de cessar-fogo, com mediação dos Estados Unidos, e agradeceu ao líder republicano da Casa Branca.

"Agradeço ao Presidente dos Estados Unidos e à sua equipa pela intervenção diplomática eficaz. Contamos com os Estados Unidos para garantir que a parte russa cumpra os acordos", escreveu Zelensky na plataforma Telegram.

O líder ucraniano adiantou na mensagem que "deve também ser estabelecido um regime de cessar-fogo nos dias 09, 10 e 11 de maio", acrescentando que já encarregou uma equipa para "preparar rapidamente tudo o que for necessário para a troca" de prisioneiros de guerra.

Zelensky ordenou ainda ao exército ucraniano que não atacasse o desfile de 09 de maio em Moscovo, organizado pelo Kremlin para celebrar vitória soviética sobre a Alemanha nazi em 1945.

"A Praça Vermelha é menos importante para nós do que a vida dos prisioneiros ucranianos, que podem ser devolvidos a casa", continuou o líder ucraniano.