Ucrânia: Putin classifica como terrorismo ataque que parou tráfego aéreo no sul da Rússia

Russos e ucranianos acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo unilateral de 48 horas declarado pelo Kremlin para comemorar o 81.º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi.

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O Presidente russo, Vladimir Putin, classificou esta sexta-feira como terrorismo o ataque de um drone ucraniano ao centro de controlo de tráfego aéreo na região de Rostov-on-Don, que interrompeu as operações durante horas em treze aeroportos do sul da Rússia.



Putin considera que ataque de drone ucraniano foi um ataque terrorista Ramil Sitdikov

"O regime de Kiev cometeu mais um ato, claramente de natureza terrorista, ao atacar o centro regional de controlo de tráfego aéreo em Rostov", frisou Putin no início de uma teleconferência com membros do Conselho de Segurança do país. Segundo o líder do Kremlin, o ataque não afetou a segurança do tráfego aéreo civil.

"Felizmente, nenhum incidente trágico ocorreu graças ao trabalho altamente profissional dos nossos controladores de tráfego aéreo", indicou.

O Ministério dos Transportes russo adiantou que após o ataque as operações nos aeroportos de Astracã, Vladikavkaz, Volgogrado, Gelendzhik, Grozny, Krasnodar, Makhachkala, Magas, Mineralnye Vody, Nalchik, Sochi, Stavropol e Elista foram "temporariamente suspensas".

O vice-primeiro-ministro russo, Vitaly Savelyev, indicou a Putin que o tráfego aéreo no sul do país, que começou a ser retomado esta sexta-feira à tarde, seria "totalmente restabelecido nos próximos dois ou três dias".

Esta sexta-feira, russos e ucranianos acusaram-se mutuamente de violar o cessar-fogo unilateral de 48 horas declarado pelo Kremlin para comemorar o 81.º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou Moscovo de não respeitar o seu próprio cessar-fogo.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo justificou os seus ataques alegando que eram uma resposta a violações inimigas.

Por enquanto, o cenário de 2025 está a repetir-se. Nessa altura, os combates também se intensificaram no início do cessar-fogo, mas Kiev acabou por respeitar as celebrações do 9 de maio, e Moscovo pôde celebrar o 80.º aniversário da vitória soviética sobre o nazismo em grande estilo.

O Exército russo tinha alertado anteriormente para um ataque em massa ao centro de Kiev caso a Ucrânia tentasse interromper as comemorações do 09 de Maio e chegou mesmo a recomendar às embaixadas estrangeiras que evacuassem os seus diplomatas da capital ucraniana.