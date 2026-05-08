Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Ucrânia e Rússia

Na sua rede social, o Presidente dos EUA indicou que as tréguas terão início no sábado e envolverão a troca de 1.000 prisioneiros de cada país.

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O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira um cessar-fogo de três dias na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com início no sábado. Na sua rede social, Trump escreveu que “o cessar-fogo vai incluir a suspensão de toda a atividade cinética, e também uma troca de 1.000 prisioneiros de cada país”.



Donald Trump anunciou um prolongamento do cessar-fogo entre Israel e Líbano. Mark Schiefelbein / AP

Trump refere que fez o pedido de cessar-fogo diretamente e diz ter “apreciado muito” que a proposta tenha merecido a concordância dos seus homólogos russo e ucraniano. O gesto pretende assinalar as "celebrações na Rússia pela vitória" dos Aliados na II Guerra Mundial e a "grande participação" da Ucrânia no conflito.

O Presidente norte-americano espera que este “seja o início do fim de uma guerra muito longa, mortífera e intensamente combatida. As conversações continuam para terminar este grande conflito, o maior desde a II Guerra Mundial e estamos a ficar cada vez mais perto a cada dia”.

Em atualização