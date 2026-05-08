Na sua rede social, o Presidente dos EUA indicou que as tréguas terão início no sábado e envolverão a troca de 1.000 prisioneiros de cada país.
O Presidente dos EUA,
Donald Trump, anunciou esta sexta-feira um cessar-fogo de três dias na guerra
entre a Rússia e a Ucrânia, com início no sábado. Na sua rede social, Trump escreveu
que “o cessar-fogo vai incluir a suspensão de toda a atividade cinética, e
também uma troca de 1.000 prisioneiros de cada país”.
Donald Trump anunciou um prolongamento do cessar-fogo entre Israel e Líbano.Mark Schiefelbein / AP
Trump refere que fez o
pedido de cessar-fogo diretamente e diz ter “apreciado muito” que a proposta
tenha merecido a concordância dos seus homólogos russo e ucraniano. O gesto pretende assinalar as "celebrações na Rússia pela vitória" dos Aliados na II Guerra Mundial e a "grande participação" da Ucrânia no conflito.
O Presidente norte-americano espera que este “seja o
início do fim de uma guerra muito longa, mortífera e intensamente combatida. As
conversações continuam para terminar este grande conflito, o maior desde a II
Guerra Mundial e estamos a ficar cada vez mais perto a cada dia”.
Em atualização
Trump anuncia cessar-fogo de três dias entre Ucrânia e Rússia