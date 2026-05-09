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Mundo

A guerra no Irão deu à Ucrânia uma oportunidade inesperada?

Tiago Neto
Tiago Neto 08:00

O conflito no Médio Oriente começou por parecer uma má notícia para Kiev mas a Ucrânia transformou a crise numa montra da sua experiência, aproximou-se dos países do Golfo e exporta agora segurança.

A guerra no Irão entrou no conflito entre a Rússia e a Ucrânia por uma porta lateral. À primeira vista, parecia favorecer Moscovo. A subida do preço do petróleo, provocada pelo receio de perturbações no Estreito de Ormuz e nos fluxos energéticos do Médio Oriente, aumentou as receitas russas num momento em que a economia de guerra do Kremlin dava sinais de desgaste.

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