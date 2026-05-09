Irão: Detetada mancha de petróleo junto ilha de Kharg

A origem do derrame de petróleo, detetado dois meses após o início da ofensiva israelita e americana contra o Irão, é desconhecida.

Uma mancha de petróleo foi detetada no Golfo, ao largo da ilha iraniana de Kharg, onde se localiza o principal terminal petrolífero do país, segundo noticiou o New York Times (NYT).



Ilha de kharg Planet Labs PBC via AP

Segundo o diário norte-americano, a mancha estendia-se na quinta-feira por mais de 50 quilómetros, de acordo com imagens de satélite analisadas pela empresa especializada Orbital EOS, que especifica que "mais de 3.000 barris de petróleo" poderão estar no mar.

A origem do derrame de petróleo, detetado dois meses após o início da ofensiva israelita e americana contra o Irão, é desconhecida.

A ilha de Kharg, situada no norte do Golfo, é onde fica o principal terminal petrolífero iraniano e por onde transita normalmente 90% do crude da República Islâmica do Irão.

No final de março, o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou "destruir" a ilha de Kharg se o Irão não reabrisse o estreito de Ormuz à navegação.

Centenas de navios, incluindo petroleiros, estão retidos no Golfo na sequência problema, agravado por um bloqueio norte-americano aos portos iranianos.

Segundo o NYT, a mancha de petróleo derivava na quinta-feira para sul, em direção às águas sauditas. Os meios de comunicação iranianos não deram notícia do facto, segundo a mesma fonte.

A ilha de Kharg é uma pequena faixa de terra coberta de vegetação, situada a cerca de 30 quilómetros da costa iraniana e a mais de 500 quilómetros do estreito de Ormuz.