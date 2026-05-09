Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Mundo

Vladimir Putin celebra Dia da Vitória em parada sem meios militares e com segurança apertada

Isabel Dantas 09:10
Capa da Sábado Edição 5 a 11 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 5 a 11 de maio
As mais lidas

Cerimónia decorreu esta manhã em Moscovo.

Vladimir Putin reiterou a confiança na vitória sobre a Ucrânia no discurso que proferiu às tropas russas na Praça Vermelha este sábado, no âmbito das celebrações do triunfo sobre a Alemanha nazi na 2.ª Guerra Mundial.

Parada militar em Moscovo
Parada militar em Moscovo AP

Com segurança apertada, e com a garantia de que a Ucrânia não iria atacar a cerimónia, mercê dos três dias de trégua acordados, o presidente russo aproveitou a parada para lembrar que o país luta contra "uma força agressiva que é armada e apoiada por todo o bloco da NATO".

"Parabéns pelo Dia da Vitória, a nossa festa mais importante, sagrada e brilhante. Celebramos com orgulho e amor pelo nosso país, com a compreensão de que o nosso dever comum é defender os interesses e o futuro da pátria", disse o líder russo.

"A vitória sempre foi e será nossa", declarou ainda Putin às tropas e aos convidados presentes. "A chave do sucesso é a nossa força moral, coragem, valor, união e capacidade de superar qualquer desafio."   

Pela primeira vez em 20 anos não houve nas celebrações do Dia da Vitória meios militares na Praça Vermelha. Os tanques, mísseis e armamento pesado que os russos se habituaram a ver na parada desta vez não estiveram no local "devido à situação operacional atual", segundo explicou uma fonte russa à AP, aludindo a um possível ataque da Ucrânia.  

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reconheceu que foram tomadas "medidas de segurança adicionais" este ano, incluindo restrições ao uso da internet.

Estiveram presentes algumas personalidades estrangeiras como o rei da Malásia, Ibrahim Iskandar, o presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, o presidente do Usbequistão, Shavkat Mirziyoyev, e o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko.

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, reúne-se hoje com Putin no Kremlin, mas não participou do desfile, bem como nenhum líder ocidental.

Artigos Relacionados
A carregar o vídeo ...
Moscovo recebe desfile do Dia da Vitória sob forte segurança
Tópicos Russo VItór Vitória Vitórias Vladimir Putin Ucrânia Praça Vermelha Kremlin Usbequistão Bielorrússia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Vladimir Putin celebra Dia da Vitória em parada sem meios militares e com segurança apertada