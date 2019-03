Avó de crianças mortas em Valência já tinha alertado serviços sociais

Os dois irmãos, uma menina de cinco meses e um rapaz de três anos e meio, que foram encontrados mortos na quinta-feira em Valência, Espanha, terão sido mortos pela mãe. Segundo o El País, a avó das crianças já tinha alertado os serviços sociais para a situação problemática da família.

Os serviços sociais de Godella, a localidade de Valência onde María Gombau, de 28 anos, terá matado os seus dois filhos, tinham já aberto um expediente sobre a família em 2016 – por queixas de vizinhos. Mas este foi arquivado por se pensar que a família tinha abandonado o município.

No entanto, esta segunda-feira, a avó dos menores fez uma chamada para a polícia local, deixando as autoridades a par da "má situação" em que se encontrava a família. Duas patrulhas dirigiram-se à casa onde as crianças viviam – ilegalmente – e comprovaram que "tanto os progenitores como os menores estavam bem". A polícia considerou que se tratava de um "conflito relacional com a família", ou seja, entre a avó e a mãe das crianças.

Foi a Guardia Civil que encontrou as duas crianças mortas, em Godella, enterradas em sepulturas improvisadas perto da casa da família. Foi a mãe, de 28 anos, que revelou em interrogatório onde estavam os corpos dos filhos.

Os investigadores suspeitam que a mãe terá matado os filhos com ajuda do pai, que terá participado pelo menos para encobrir o crime, escreve o jornal espanhol.