O colapso desta quarta-feira de um edifício onde funcionava uma escola primária em Lagos, na Nigéria, fez 20 mortos. Em comunicado, o comissário de Saúde da capital nigeriana indicou que 45 pessoas sobreviveram.



Não foram dados detalhes sobre quantas destas vítimas são crianças, mas 10 jovens e quatro adultos estão ainda a receber cuidados médicos.



Rescuers cheer as a boy is pulled out of the rubble of a Lagos school collapse. Many more children are believed to be inside as efforts to reach them continue

O prédio tinha três andares e a escola funcionava no último. Os outros andares seriam de habitação, revela a imprensa nigeriana.