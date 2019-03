Equipa de críquete do Bangladesh estava a caminho de mesquita atacada na Nova Zelândia

Atletas ficaram retidos no autocarro, mas fugiram a pé ao aperceberem-se de que podiam ser um alvo fácil. Ataque terrorista à mesquita de Al Noor, na cidade neozelandesa de Christchurch, fez 41 mortos.

O ataque terrorista à mesquita de Al Noor, na cidade neozelandesa de Christchurch, poderia ter sido ainda mais mortífero não fosse o acaso de a equipa de críquete do Bangladesh ter-se atrasado. É que os jogadores desta equipa estavam a dirigir-se para o tempo para fazerem a sua oração de sexta-feira quando o ataque aconteceu.



"Tivemos muita sorte porque éramos uns 17 no autocarro, a caminho da mesquita. Se tivéssemos chegado três ou quatro minutos antes estaríamos dentro de mesquita. Chegámos a 50 metros dela. Felizmente, não fomos apanhados no tiroteio, ma so que vimos parecia um filme. Vimos pessoas cobertas de sangue a arrastar-se para fora da mesquita", conta o treinador , Khaled Mashud ao site ESPN.





Bangladesh cricket team escape Armed gunman at mosque in Christchurch New Zealand !!! pic.twitter.com/eshIMquaeY — Abid naik (@Abidnaik786) March 15, 2019

Inicialmente, a equipa ficou retida dentro do autocarro, nas imediações da mesquita, mas depois optou-se pela fuga a pé. "apercebemo-nos que os atiradores poderiam causar muito mais dano se nos apanhassem todos juntos dentro do autocarro. Tomámos a decisão de escapar pelo portão de trás da mesquita. Corremos pelo parque até chegarmos ao nosso hotel", conta Mashud.A digressão que a equipa estava a fazer na Nova Zelândia acabou por ser cancelada.