Trump vai reunir-se com Xi na próxima quinta-feira na Coreia do Sul

Lusa 20:01
O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, a 30 de outubro na Coreia do Sul, à margem de uma cimeira dos países da Ásia e Pacífico (APEC), anunciou hoje a Casa Branca.

Trump tinha deixado em dúvida a realização de tal encontro, nos bastidores da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), num contexto de tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, mas afinal acontecerá, e será o primeiro a nível bilateral desde 2019.

Na quarta-feira, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou, antes de se deslocar à Malásia para um encontro com o homólogo chinês antes da cimeira entre Trump e Xi, que Washington poderá impor restrições às exportações chinesas, devido à política das chamadas terras raras de Pequim, mas que, se o fizer, será em coordenação com os membros do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo e União Europeia).

"Os chineses impuseram estes obstáculos à exportação de terras raras não apenas aos Estados Unidos, mas a todo o mundo, e se se aplicarem sanções às exportações, seja de 'software', motores ou outras coisas, é provável que seja em coordenação com os nossos aliados do G7", declarou Bessent.

Na segunda-feira, Donald Trump tinha anunciado que se deslocará à China "no início do próximo ano", para se encontrar com Xi Jinping.

"Fui convidado para ir à China e provavelmente irei no início do próximo ano. Está praticamente tudo organizado", disse Trump à comunicação social, na Casa Branca.

Este encontro mais próximo, na Coreia do Sul é que estava em risco devido às tensões entre os dois países devido aos controlos anunciados por Pequim sobre a exportação de terras raras, bem como de máquinas e tecnologias que permitem o seu refinamento e transformação.

Em resposta, Trump ameaçou aumentar as tarifas a Pequim depois do que classificou como uma decisão "extremamente agressiva" por parte da China.

Tópicos Tarifas Política Exportações Sanções económicas Donald Trump Xi Jinping Coreia do Sul China Pequim Estados Unidos Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico G7
