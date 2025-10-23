Sábado – Pense por si

Rei Carlos e Leão XIV fazem história em cerimónia religiosa

Diogo Barreto
Diogo Barreto 21:48
Pela primeira vez em 500 anos um monarca inglês rezou ao lado de um papa católico.

 O rei Carlos III e a rainha Camila rezaram com o Papa Leão XIV durante a sua visita ao Vaticano. Há mais de 500 anos que um monarca britânico não rezava com um líder da Igreja Católica. A cerimónia realizada na Capela Sistina e presidida por Leão XIV marca uma aproximação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica.

Bento XVI recebe Carlos e Camilla no Vaticano para diálogo
Bento XVI recebe Carlos e Camilla no Vaticano para diálogo Vatican pool/Spaziani/picture-alliance/dpa/AP Images

A cerimónia, que começou por volta das 11h00, marca o primeiro ato de fé partilhado pelos dois líderes desde o século XVI, quando o rei Henrique VIII de Inglaterra levou a cabo uma cisão com o Vaticano ao tentar anular o casamento com Catarina de Aragão. Da rutura nasceu a Igreja Anglicana, da qual o monarca britânico é o principal líder, numa separação que dura até aos dias de hoje.

No final da oração, o rei reuniu-se com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano e primeiro representante papal a assistir à coroação de um monarca britânico - Carlos -, em maio de 2023. A visita incluiu ainda um encontro com representantes da Cúria Romana, associações civis e religiosas dedicadas à sustentabilidade e figuras do mundo empresarial, reforçando a vertente de diálogo sobre o clima e o ambiente.

Rei Carlos III e rainha Camila rezam com o Papa Leão XIV no Vaticano em momento histórico

À tarde, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, Carlos III recebeu o título de "Confrade Real", enquanto o Papa Leão XIV se tornou "confrade Papal" da Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

À BBC, a porta-voz da Casa Real britânica salientou a importância de uma relação fortalecida entre as duas vertentes do Cristianismo como "um baluarte contra aqueles que promovem o conflito, a desunião e a tirania". "É um grande sinal de unidade e também de convivência ecuménica", referiu à Agência Ecclesia D. Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lusitana.

