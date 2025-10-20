Museu do Louvre mantém-se encerrado hoje após roubo de domingo

Todas as reservas para a data de hoje vão ser reembolsadas. Pedimos desculpa pelo incómodo", pode ler-se numa mensagem publicada no 'site' do museu.

O Museu do Louvre, em Paris, vai manter-se encerrado esta segunda-feira, anunciou a instituição, um dia após um grupo ainda a monte ter conseguido roubar múltiplas joias.



Roubo de joias mantém o Museu do Louvre encerrado em Paris AP Photo/Thibault Camus

Um grupo de quatro homens roubou joias no domingo de manhã utilizando um empilhador estacionado na margem do rio Sena, fazendo-o subir até à altura de uma janela do primeiro andar do museu.

O grupo levou oito joias "de inestimável valor patrimonial", entre as quais a tiara da imperatriz Eugénia (mulher de Napoleão III, imperador de 1852 a 1870) e dois colares, disse no domingo o Ministério da Cultura francês.