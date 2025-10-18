Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
18 de outubro de 2025 às 12:49

“Deviam parar imediatamente”: Trump apela à Ucrânia e à Rússia que ponham fim à guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, apelou a Kiev e a Moscovo para que “parem agora mesmo” com a guerra brutal, após uma longa reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, esta sexta-feira, na Casa Branca.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)