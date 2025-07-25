Meta deixará de emitir anúncios políticos e eleitorais na UE

O gigante das redes sociais, dono do Instagram, Threads e Facebook, deixará de permitir estes anúncios a partir de 10 de outubro.

O grupo de tecnologias e redes sociais Meta anunciou hoje que a partir do outono deixará de emitir anúncios políticos, eleitorais e sociais na União Europeia (UE), de acordo com uma nova regulamentação de publicidade naquele espaço.



"Trata-se de uma decisão difícil, tomada como resposta ao novo regulamento da UE sobre Transparência e Publicidade Dirigida Política (TTPA), que introduz importantes desafios operacionais e incertezas legais", anunciou a empresa em comunicado.

A proposta legislativa (TTPA) visa melhorar a transparência da publicidade política na UE, ao estabelecer normas que permitam aos cidadãos identificar claramente quando estão perante um anúncio político, quem o financia e se foi direcionado especificamente para eles.

Este regulamento faz parte dos esforços da UE para contrariar a influência estrangeira e a manipulação eleitoral.

A Meta assegurou que esta decisão só estaria em vigor na UE e que não impediria o debate político nas suas plataformas, "nem que políticos, candidatos e cargos políticos produzam e partilhem conteúdo político de forma orgânica", destacando que só impedirá a ampliação dos discursos através de publicidade paga.