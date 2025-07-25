'Estamos terrivelmente arrependidos': criadores de South Park brincam com críticas da Casa Branca

Um dos criadores da série South Park, Trey Parker, fez um pedido de desculpas irónico a Donald Trump pela estreia da 27ª temporada, que satiriza o presidente norte-americano. "Estamos terrivelmente arrependidos", afirmou, durante a convenção Comic-Con International, em San Diego, no estado norte-americano da Califórnia, que também contou com a presença do co-criador da série Matt Stone.
O episódio em questão, intitulado Sermon on the Mount, foi exibido esta semana e retrata o presidente norte-americano através de Inteligência Artificial, com uma imagem real e em formato de animação. Durante a estreia da nova temporada, Trump aparece nu a caminhar pelo deserto, com referências do narrador ao tamanho do seu pénis. Numa outra cena aparece deitado com o diabo, enquanto implora por sexo. Anteriormente, o papel de amante do diabo na série foi atribuído ao ditador iraquiano Saddam Hussein.
Depois da estreia, a polémica instalou-se e a Casa Branca reagiu através de um comunicado. "Este programa não é relevante há mais de 20 anos e está por um fio, com ideias sem inspiração, numa tentativa desesperada de chamar a atenção", pode ler-se na nota assinada pela porta-voz Taylor Rogers.
"O presidente Trump cumpriu mais promessas em apenas seis meses do que qualquer outro presidente na história do nosso país, e nenhum programa de quinta categoria pode interromper a sequência de vitórias do presidente Trump", acrescenta ainda.
No episódio, a cidade de South Park organiza um protesto contra Donald Trump e a personagem de Jesus Cristo aparece para os alertar de que devem impedir o protesto, caso contrário a cidade será "cancelada" pelo presidente.
"Vocês viram o que aconteceu com a CBS? Bom, adivinhem quem é o dono da CBS? A Paramount", diz a personagem, numa referência ao acordo assinado recentemente entre Trump e o grupo Paramount Global [detentor da CBS News], que diz respeito a um processo instaurado pelo próprio presidente contra a emissora. O processo em questão estava relacionado com uma entrevista a Kamala Harris no programa 60 minutes.
O episódio também refere o fim do programa Late Show, de Stephen Colbert, anunciado pela CBS e a Paramount Global, dias depois do apresentador criticar o acordo já referido. A CBS garantiu que esta decisão estava relacionada com motivos financeiros.
Um dia antes da estreia, os criadores da série, Trey Parker e Matt Stone, assinaram um contrato multi-milionário por cinco anos com a Paramount para 50 novos episódios e direitos de exibição em streaming de temporadas anteriores.
A série de animação estreou em 1997 e acompanha quatro estudantes - Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormick - que vivem na cidade de South Park. Os episódios relatam situações recentes da vida pública norte-americana e fazem caricaturas de figuras conhecidas.