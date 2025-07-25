'Estamos terrivelmente arrependidos': criadores de South Park brincam com críticas da Casa Branca

No arranque da 27ª temporada de "South Park", o presidente americano aparece nu a caminhar pelo deserto, com o narrador a fazer referências ao tamanho do seu pénis. Casa Branca protestou.

Um dos criadores da série South Park, Trey Parker, fez um pedido de desculpas irónico a Donald Trump pela estreia da 27ª temporada, que satiriza o presidente norte-americano. "Estamos terrivelmente arrependidos", afirmou, durante a convenção Comic-Con International, em San Diego, no estado norte-americano da Califórnia, que também contou com a presença do co-criador da série Matt Stone.

‘South Park’ creators Trey Parker and Matt Stone kept it short and sweet with their deadpan response to the reaction over last night’s very topical Season 27 premiere | #SDCC 2025 pic.twitter.com/vccHPfjhkz — Deadline (@DEADLINE) July 25, 2025

O episódio em questão, intitulado Sermon on the Mount, foi exibido esta semana e retrata o presidente norte-americano através de Inteligência Artificial, com uma imagem real e em formato de animação. Durante a estreia da nova temporada, Trump aparece nu a caminhar pelo deserto, com referências do narrador ao tamanho do seu pénis. Numa outra cena aparece deitado com o diabo, enquanto implora por sexo. Anteriormente, o papel de amante do diabo na série foi atribuído ao ditador iraquiano Saddam Hussein.

Depois da estreia, a polémica instalou-se e a Casa Branca reagiu através de um comunicado. "Este programa não é relevante há mais de 20 anos e está por um fio, com ideias sem inspiração, numa tentativa desesperada de chamar a atenção", pode ler-se na nota assinada pela porta-voz Taylor Rogers.

"O presidente Trump cumpriu mais promessas em apenas seis meses do que qualquer outro presidente na história do nosso país, e nenhum programa de quinta categoria pode interromper a sequência de vitórias do presidente Trump", acrescenta ainda.

No episódio, a cidade de South Park organiza um protesto contra Donald Trump e a personagem de Jesus Cristo aparece para os alertar de que devem impedir o protesto, caso contrário a cidade será "cancelada" pelo presidente.

"Vocês viram o que aconteceu com a CBS? Bom, adivinhem quem é o dono da CBS? A Paramount", diz a personagem, numa referência ao acordo assinado recentemente entre Trump e o grupo Paramount Global [detentor da CBS News], que diz respeito a um processo instaurado pelo próprio presidente contra a emissora. O processo em questão estava relacionado com uma entrevista a Kamala Harris no programa 60 minutes.

O episódio também refere o fim do programa Late Show, de Stephen Colbert, anunciado pela CBS e a Paramount Global, dias depois do apresentador criticar o acordo já referido. A CBS garantiu que esta decisão estava relacionada com motivos financeiros.

Um dia antes da estreia, os criadores da série, Trey Parker e Matt Stone, assinaram um contrato multi-milionário por cinco anos com a Paramount para 50 novos episódios e direitos de exibição em streaming de temporadas anteriores.

A série de animação estreou em 1997 e acompanha quatro estudantes - Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman e Kenny McCormick - que vivem na cidade de South Park. Os episódios relatam situações recentes da vida pública norte-americana e fazem caricaturas de figuras conhecidas.