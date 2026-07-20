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Trump impõe tarifas de 50% sobre produtos canadianos

Renata Lima Lobo 20 de julho de 2026 às 22:42
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Esta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos anunciou tarifas de 50% sobre vários produtos canadiados. Lista será divulgada durante o próximo mês.

No primeiro dia útil após o final do Mundial de Futebol - organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México - Donald Trump voltou a abrir a agenda das tarifas. Segundo altos responsáveis da Casa Branca, que falaram aos jornalistas sob condição de anonimato, Donald Trump vai assinar uma ordem executiva impondo tarifas de 50% sobre determinados produtos canadianos.

Trump e Carney encontraram-se em Junho, no G7
Trump e Carney encontraram-se em Junho, no G7 Evelyn Hockstein/AP

É uma nova escalada das tensões comerciais entre os dois países e a medida deverá entrará em vigor nos próximos 30 dias. A decisão, avança o , surge como resposta às restrições aplicadas pelo Canadá a automóveis, bebidas alcoólicas e produtos lácteos norte-americanos.

As novas tarifas não irão abranger todos os produtos canadianos e de fora deverão ficar a energia, fertilizante à base de potássio, peixe, minerais críticos e outros produtos que já estão sujeitos a tarifas específicas impostas por Trump.

O jornal canadiano avança que Washington irá evocar a Secção 338 da Lei Tarifária de 1930, um mecanismo que permite ao presidente impor tarifas até 50% a países considerados discriminatórios para o comércio norte-americano.

Em breve, a administração norte-americana deverá divulgar uma lista das importações afetadas que poderá incluir tarifas para produtos até agora isentos pelo Acordo de Comércio entre o Canadá, os Estados Unidos e o México (USMCA), em vigor desde 2020.

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