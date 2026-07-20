Houthis vão fazer bloqueio marítimo à Arábia Saudita

O Mar Vermelho tem sido usado como uma via alternativa para fazer circular o "ouro negro", com os sauditas a usarem grandes oleodutos para passar o petróleo de uma ponta à outra do país.

Os Houthis, grupo militar e político do Iémen e que tem apoio do Irão, disseram esta segunda-feira que vão fazer um bloqueio marítimo à Arábia Saudita. O objetivo é evitar que os sauditas consigam escoar a produção de petróleo através do Mar Vermelho, uma das alternativas encontradas após os conflitos que têm afetado o estreito de Ormuz.



Um apoiante dos Houthis com uma bandeira do Iémen Yahya Arhab / EPA

Yahya Saree, um porta-voz do grupo militar, disse num vídeo publicado na rede social X que o bloqueio marítimo à Arábia Saudita tem efeitos imediatos, cita a agência de notícias financeiras Bloomberg. Os Houthis acusam os sauditas de manterem um cerco à capital do Iémen, Saná.

Este anúncio, que ainda não surtiu qualquer efeito prático contra as embarcações sauditas, vem criar maior incerteza no escoamento de petróleo pelos países do Médio Oriente.

O Mar Vermelho tem sido usado como uma via alternativa para fazer circular o "ouro negro", com os sauditas a usarem grandes oleodutos para passar o petróleo de uma ponta à outra do país, fazendo-o seguir em petroleiros pelo Mar Vermelho, com o objetivo de evitar a instabilidade em Ormuz.

Poucos minutos depois do anúncio, o mercado petrolífero mantinha-se inalterado face aos valores da manhã: o preço do barril de Brent, a referência europeia, valorizava 0,47% para os 88,51 dólares. O petróleo está esta segunda-feira em modo "toca-e-foge".

Além da ameaça dos Houthis, o mercado petrolífero está também a "digerir" os mais recentes ataques entre americanos e iranianos, que prolongam a baixa travessia de petroleiros pelo estreito de Ormuz.