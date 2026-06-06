Mosca parasita reaparece nos Estados Unidos. Canadá proíbe entrada de gado do Texas

Erradicada do país desde 1966, uma mosca parasita conhecida como “screwworm” voltou a ser detetada no sul do Texas, o principal estado produtor de gado dos Estados Unidos.

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A chamada New World screwworm (NWS) é uma larva parasita mortal que está a ameaçar a indústria pecuária norte-americana. A 3 de junho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos confirmou o primeiro caso no Texas, depois de, nos últimos anos, a praga se ter deslocado para norte através da América Central e do México.



A New World screwworm (NWS) foi detetada nos Estados Unidos Denise Bonilla/U.S. Department of Agriculture via AP

As larvas desta mosca são invulgares porque se alimentam de tecido vivo — ao contrário da maioria das moscas, que consome matéria em decomposição — e podem ser fatais para os animais. Segundo a Associated Press, autoridades e representantes da indústria vinham a alertar para o risco de propagação desde a confirmação de um caso no sul do México, em novembro de 2024. O parasita tinha sido considerado erradicado na América Central e do Norte, mas um surto no Panamá, em 2023, levou à declaração de estado de emergência e acabou por se espalhar à Costa Rica e à Nicarágua.

Esta sexta-feira, a Agência de Inspeção Alimentar do Canadá anunciou, em comunicado, a implementação de “restrições temporárias à importação de animais, incluindo cavalos, provenientes das áreas afetadas”. “Os animais originários do estado do Texas ou que tenham estado presentes nesse estado nos 21 dias anteriores à passagem da fronteira não serão aceites no Canadá”, lê-se na mesma nota.

Também na sexta-feira, o governador do Texas, Greg Abbott, declarou estado de desastre para os condados de Zavala e Uvalde, o que lhe permite mobilizar “todos os recursos disponíveis do governo estadual” para responder à situação e realocar meios conforme necessário, explicou em comunicado. Ao mesmo tempo, Abbott anunciou a aceleração da libertação de moscas estéreis no Texas, um dos métodos mais eficazes para travar a reprodução da espécie, uma vez que as fêmeas acasalam apenas uma vez ao longo da sua vida.