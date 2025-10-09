Trump diz que líderes que se opõem à mobilização da Guarda Nacional devem ser presos

As tropas da Guarda Nacional estão a ser enviadas para Chicago apesar de o governador do Illinois e do presidente da Câmara terem movido uma ação judicial para bloquear a mobilização.
O presidente dos Estados Unidos defendeu que o governador do Illinois e o presidente da Câmara de Chicago podem ser presos depois de terem afirmado que não vão parar de tentar proteger as suas comunidades contra o envio das tropas da Guarda Nacional.
Guarda Nacional do Texas em Chicago após disputa legalAP Photo/Ethan Swope
A ameaça surgiu na quarta-feira através das redes sociais de Donald Trump e é o mais recente exemplo da forma como deseja punir os seus opositores políticos. Quando questionada sobre quais os crimes que o presidente dos Estados Unidos acredita que JB Pritzker, governador de Illinois, e Brandon Johnson, presidente da Câmara de Chicago, cometeram a porta-voz da Casa Branca não foi capaz de os enumerar, mas acusou os líderes políticos de terem “sangue nas mãos” uma vez que os relatórios do Departamento da Polícia de Chicago referem que pelo menos cinco pessoas foram mortas e 25 baleadas no fim de semana.
As tropas da Guarda Nacional do Texas estão a ser enviadas para a terceira maior cidade do país norte-americano, apesar das autoridades autárquicas e estaduais terem movido uma ação judicial para bloquear a mobilização. Não é clara a missão destas tropas, mas o governo de Trump já referiu várias vezes que é necessária uma operação agressiva para fiscalizar a imigração e diminuir a criminalidade.
Esta quinta-feira a juíza distrital April Perry vai ouvir os argumentos do governador e do presidente da Câmara para bloquear o envio das tropas.
