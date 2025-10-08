Sábado – Pense por si

08 de outubro de 2025 às 13:38

Tropas da Guarda Nacional instalam-se em centro militar perto de Chicago

Membros da Guarda Nacional do Texas estão a ser colocados num centro de Reserva do Exército no estado norte-americano do Illinois, naquele que é o sinal mais visível da Administração Trump para enviar tropas para a área de Chicago.

