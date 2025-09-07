Sábado – Pense por si

07 de setembro de 2025 às 13:05

Milhares marcham em Chicago contra ameaças de Trump

Em Chicago, milhares de residentes marcharam em protesto contra as intimidações de Donald Trump de enviar tropas da Guarda Nacional e agentes federais numa demonstração de resistência que coincidiu com as celebrações do Dia da Independência da Cidade do México.

