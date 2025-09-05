Sábado – Pense por si

05 de setembro de 2025 às 21:54

Porque é que Trump quer reforçar o envio da Guarda Nacional para cidades democratas?

Desde junho que Donald Trump tem aumentado a presença militar em cidades lideradas pela oposição para combater a criminalidade e fazer deportações em massa, apesar de dados revelarem uma diminuição de crimes violentos na maioria das cidades ‘azuis’.

