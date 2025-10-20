Trump diz que irá visitar a China em 2026

Daqui a “duas semanas”, o líder norte-americano vai se encontrar com Xi Jinping na Coreia do Sul.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta segunda-feira que irá visitar a China no início do próximo ano depois de ter recebido um convite de Pequim. "Fui convidado para ir à China e vou fazê-lo algures no início do próximo ano", disse Trump aos jornalistas da Casa Branca esta segunda-feira, no meio de uma guerra comercial entre Washington e Pequim.



Donald Trump confirma viagem à China AP Photo/John McDonnell)

"Acho que vamos ficar bem com a China. A China não quer fazer isso", afirmou aos jornalistas, referindo-se a um relatório que afirma que a China pretende invadir o Taiwan em 2027.