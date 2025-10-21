Começaram demolições na Casa Branca para a construção de um salão de baile

O presidente republicano disse que está a construir um enorme salão de baile de 8.400 metros quadrados porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno, segundo a AP.

A demolição de uma parte da Ala Leste, na Casa Branca, nos Estados Unidos (EUA), começou hoje para a construção de um salão de baile, informou o jornal Washington Post.



Demolição na Ala Leste da Casa Branca para construção de salão de baile

O Washington Post divulgou segunda-feira fotografias da demolição de uma parte da base de operações da primeira-dama, a Ala Leste.

O jornal mostrou uma retroescavadora a destruir a parte exterior da Ala Leste, janelas e outras zonas do edifício.

A remoção de árvores e outros trabalhos de preparação do local começaram em setembro.

Para realizar a demolição, a Casa Branca insistiu que não precisa da aprovação do organismo responsável por permitir a construção de obras e grandes renovações em edifícios governamentais na área de Washington, a Comissão Nacional de Planeamento da Capital.

A Casa Branca disse que apenas necessita da aprovação da comissão para novas construções.

A comissão não aprovou a construção do salão de baile e não ficou claro se a Casa Branca entregou os planos do salão de baile ao organismo, segundo a Associated Press (AP).

Os escritórios da comissão estão encerrados devido à paralisação do governo, que começou no dia 01 de outubro, sendo a razão principal as posições inconciliáveis entre os republicanos e os democratas sobre o financiamento de subsídios de saúde, discutidas no Senado (câmara alta do Congresso).

A ideia de acolher eventos em pavilhões no Relvado Sul da Casa Branca também não agrada a Donald Trump.

Num jantar na Casa Branca, na quarta-feira, Trump agradeceu aos convidados do jantar, por serem "tão generosos" nas "contribuições" para pagar o salão de baile.

Os convidados e empresários ricos no jantar prometeram entregar 250 milhões de dólares (213,7 milhões de euros) para financiar o salão de baile.

A Casa Branca disse que divulgará informações sobre quem contribuiu com dinheiro para construir o salão de baile, mas ainda não o fez.

O projeto foi anunciado no final de julho.

O salão de baile terá a capacidade para 999 pessoas, disse o Presidente dos EUA na semana passada.

A Casa Branca informou que o projeto estará concluído antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.