Começaram demolições na Casa Branca para a construção de um salão de baile

O presidente republicano disse que está a construir um enorme salão de baile de 8.400 metros quadrados porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno, segundo a AP.
A demolição de uma parte da Ala Leste, na Casa Branca, nos Estados Unidos (EUA), começou hoje para a construção de um salão de baile, informou o jornal Washington Post.
Demolição na Ala Leste da Casa Branca para construção de salão de baile
O Washington Post divulgou segunda-feira fotografias da demolição de uma parte da base de operações da primeira-dama, a Ala Leste.
O jornal mostrou uma retroescavadora a destruir a parte exterior da Ala Leste, janelas e outras zonas do edifício.
A remoção de árvores e outros trabalhos de preparação do local começaram em setembro.
Para realizar a demolição, a Casa Branca insistiu que não precisa da aprovação do organismo responsável por permitir a construção de obras e grandes renovações em edifícios governamentais na área de Washington, a Comissão Nacional de Planeamento da Capital.
A Casa Branca disse que apenas necessita da aprovação da comissão para novas construções.
A comissão não aprovou a construção do salão de baile e não ficou claro se a Casa Branca entregou os planos do salão de baile ao organismo, segundo a Associated Press (AP).
Os escritórios da comissão estão encerrados devido à paralisação do governo, que começou no dia 01 de outubro, sendo a razão principal as posições inconciliáveis entre os republicanos e os democratas sobre o financiamento de subsídios de saúde, discutidas no Senado (câmara alta do Congresso).
O presidente republicano disse que está a construir um enorme salão de baile de 8.400 metros quadrados porque o Salão Leste, o maior salão da Casa Branca, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas, é muito pequeno, segundo a AP.
A ideia de acolher eventos em pavilhões no Relvado Sul da Casa Branca também não agrada a Donald Trump.
Num jantar na Casa Branca, na quarta-feira, Trump agradeceu aos convidados do jantar, por serem "tão generosos" nas "contribuições" para pagar o salão de baile.
Os convidados e empresários ricos no jantar prometeram entregar 250 milhões de dólares (213,7 milhões de euros) para financiar o salão de baile.
A Casa Branca disse que divulgará informações sobre quem contribuiu com dinheiro para construir o salão de baile, mas ainda não o fez.
O projeto foi anunciado no final de julho.
O salão de baile terá a capacidade para 999 pessoas, disse o Presidente dos EUA na semana passada.
A Casa Branca informou que o projeto estará concluído antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.
Até pode ser bom obrigar os políticos a fazerem reformas, ainda para mais com a instabilidade política em que vivemos. E as ideias vêm lá de fora, e como o que vem lá de fora costuma ter muita consideração, pode ser que tenha também muita razão.
Os magistrados não podem exercer funções em espaços onde não lhes sejam asseguradas as mais elementares condições de segurança. É imperioso que existam vigilantes, detetores de metais e gabinetes próprios para o atendimento ao público, inquirições e interrogatórios.
E essa gente está carregada de ódio, rancor e desejos de vingança, e não esquecem nem perdoam o medo e a humilhação que aqueles seus familiares (e, em alguns casos, eles próprios, apesar de serem, nessa altura, ainda muito jovens).