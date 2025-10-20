Leão XIV reuniu-se pela primeira vez com sobreviventes de abusos sexuais da Igreja Católica

Leão XIV reúne com vítimas de abusos sexuais da Igreja Católica
O líder da Igreja esteve reunido com o grupo internacional de vítimas e considerou que o encontro foi “um momento significativo de diálogo”. No encontro, que durou cerca de uma hora e meia, contou com seis vítimas de abusos que dialogaram com o Papa.
Gemma Hickey, uma sobrevivente canadiana que participou na reunião, disse à agência Reuters que o papa ouviu atentamente as vítimas. "Dissemos-lhe que viemos como construtores de pontes, prontos para caminhar juntos em direção à verdade, à justiça e à cura”, assegurou.
A organização e os participantes pediram ao papa Leão XIV que criasse uma política global de tolerância zero para padres acusados de abuso, algo que as vítimas têm defendido. Timothy Law, cofundador da Ending Clergy Abuse, disse ter sugerido ao Papa que adotasse de forma universal a lei de tolerância zero, promulgada em 2002 nos Estados Unidos, após várias reportagens sobre escândalos de abuso em Boston.
Leão XIV, o ex-cardeal Robert Prevost, é conhecido por se ter encontrado com sobreviventes no início de carreira, quando era missionário e bispo no Peru. .
