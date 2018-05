Emmet T. Flood era um dos representantes de Clinton no processo de destituição a que foi submetido no Congresso depois de mentir sobre o seu relacionamento com Monica Lewinsky.

A investigação sobre a ingerência da Rússia nas eleições presidenciais dos EUA de 2016 está a preocupar o presidente norte-americano, Donald Trump. Esta quarta-feira, a Casa Branca anunciou que o chefe de estado contratou um dos advogados que representou Bill Clinton no processo de destituição em 1998, com o objectivo de ser "mais agressivo" na sua resposta à investigação de Robert Mueller.



Emmet T. Flood era um dos representantes de Clinton no processo de destituição a que foi submetido no Congresso depois de mentir sobre o seu relacionamento com Monica Lewinsky. A notícia da contratação foi anunciada em comunicado pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. "Emmet Flood vai juntar-se à equipa da Casa Branca para representar o Presidente e o seu governo contra a caça às bruxas da Rússia", referiu Sarah Sanders.



O veterano advogado vai substitui Ty Cobb, que chegou no Verão passado na Casa Branca, a fim de assumir o processo de investigação do procurador especial Mueller na alegada ingerência russa nas eleições de 2016.



"Ty Cobb, um amigo do presidente que fez um excelente trabalho, vai aposentar-se no final deste mês", acrescentou Sanders.

Até ao momento, o presidente dos EUA ainda não prestou esclarecimentos sobre a substituição.



Com Lusa