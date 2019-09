É um agente da CIA, trabalhou na Casa Branca, e encontra-se em funções de novo na agência norte-americana. Eis o que se sabe sobre o homem que motivou mais esforços de impeachment contra Donald Trump, ao revelar que o presidente norte-americano pediu ao seu congénere ucraniano que influenciasse as eleições de 2020 e tentou esconder os detalhes.





O agente é o autor de uma denúncia divulgada pelo diretor interino do departamento de serviços de informação, Joseph Maguire, que reportou o incidente ao Congresso, sem, contudo, prestar mais esclarecimentos, alegando privilégios presidenciais. A denúncia foi divulgada esta quinta-feira.

Andrew Bakaj, advogado do delator, criticou o jornal The New York Times por revelar dados acerca do seu cliente. "É profundamente preocupante e imprudente, por poder colocá-lo em perigo", considerou.

O documento escrito por este agente da CIA descreve que a Casa Branca tentou mudar os registos da chamada telefónica entre Trump e o presidente ucraniano Zelenskiy do sistema informático onde deveriam estar armazenados. "Em vez disso a transcrição foi colocada num sistema informático separado que é usado para guardar e tratar informação secreta de natureza especialmente sensível", lê-se no documento. A transcrição foi revelada esta semana.

O delator receou que Trump tivesse atuado para fazer avançar os seus interesses políticos pessoais, colocando a segurança nacional em risco: "Temo muito que as ações descritas constituam um ‘problema sério ou flagrante, ou violação da lei ou ordem executiva’".

Depois da chamada com o presidente ucraniano, o agente da CIA detalhou que o enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia e o embaixador dos EUA junto da União Europeia encontraram-se com Zelenskiy e pediram-lhe que acedesse aos desejos de Trump.

Trump negou qualquer má-conduta, mas numa gravação áudio enviada ao Los Angeles Times que revela o que Trump diz à sua equipa nas Nações Unidas ouve-se o presidente a dizer que quer saber quem deu a informação ao delator. "Porque isso é parecido com um espião. Sabem o que fazíamos aos espiões nos velhos tempos quando éramos espertos? Certo? Os espiões e a traição, tratávamos disso de forma um pouco diferente", afirma o presidente.

No relatório, o delator diz que não testemunhou diretamente a chamada e a reunião dos embaixadores com Zelenskiy, e que se baseia na informação obtida através de colegas.

A transcrição da chamada com Zelenskiy foi divulgada pela Casa Branca, e nela Trump pede ao presidente ucraniano que investigue Joe Biden e o filho deste, Hunter. Este último trabalhou vários anos para uma empresa de gás ucraniana.