Monica Lewinsky: Comportamento de Bill Clinton foi 'completamente inapropriado'

Monica Lewinsky voltou a falar do caso extraconjugal que manteve com o ex-presidente dos EUA Bill Clinton. Desta feita para dizer que o comportamento do então presidente foi "completamente inapropriado". Em entrevista à CNN, a propósito do lançamento da nova série da FX Impeachment: American Crime Story, Lewinsky falou ainda da questão do consentimento.



"Acho que é mesmo importante lembrar que no mundo de hoje nunca devíamos sequer ter chegado a um ponto em que o consentimento é uma questão", defendeu. "Foi completamente inapropriado que o homem mais poderoso, meu chefe, 49 anos... Eu tinha 22, literalmente acabada de sair da faculdade. As diferenças de poder eram algo que eu nem poderia imaginar as consequências aos 22. Coisas que entendo obviamente de forma tão diferente aos 48 anos."



A relação extraconjugal do então presidente dos EUA foi um dos eventos que acabou por ditar o seu impeachment. Agora esta nova série, produzida por Monica Lewinsky, volta a trazer a reviver esse momento da história dos EUA. Sobre a criação da série, Monica admitiu estar agora "a ver aspetos do Bill que não tínhamos visto antes".