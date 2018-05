"declarar o fim da guerra" entre Coreias. Contudo, os especialistas estão cépticos na intenção de Kim Jong-un desistir do arsenal nuclear de Pyongyang.

livre de armas nucleares"? Para o especialista sul-coreano, o plano de Kim Jong-un é fazer boa impressão no Ocidente, livrar-se das sanções impostas pela China e agradar aos empresários norte-coreanos.



"Os testes nucleares estão a perder popularidade junto da população norte-coreana. O sexto, sétimo e oitavo testes nucleares são muito menos impressionantes do que o primeiro, segundo e terceiro", explicou Sokeel Park. "Uma senhora norte-coreana, que desertou do país o ano passado, contou-me que gostava que o seu governo se calasse no que diz respeito aos testes nucleares. 'Sempre que eles se gabam, somos sancionados!', disse-me", narrou o especialista.



Segundo Park, de acordo com os testemunhos dos desertores com quem tem tido contacto, as sanções levaram os cidadãos norte-coreanos a ter cada vez mais noção do quão "atrasada economicamente" está a Coreia do Norte - e a irritarem-se sempre que Jong-un anuncia algo relacionado com o programa nuclear. "À medida que as pessoas vão tendo noção do quão atrasada é a Coreia do Norte face aos chineses e aos sul-coreanos, Kim Jong-un fica mais pressionado a trazer mais prosperidade ao povo norte-coreano", explica.



Com a aceitação internacional, a Coreia do Norte poderia livrar-se das sanções impostas pela China em Setembro de 2017, que levou à redução das exportações de petróleo para a Coreia do Norte e o fim das importações de têxteis norte-coreanos. "A Coreia do Norte está muito dependente das exportações chinesas. As sanções chinesas têm dificuldade a vida a empresários norte-coreanos. Com o excesso de procura e o aumento dos preços de bens importados pela Coreia do Norte, Kim Jong-un não consegue ignorar esta dor económica", comentou à SÁBADO o especialista.



Recorde-se que a China é o principal aliado diplomático e maior parceiro comercial da Coreia do Norte. Os dois países partilham ainda uma fronteira com cerca de 1.400 quilómetros. A Coreia do Norte depende quase inteiramente de Pequim para obter petróleo. A China tem, no entanto, votado a favor das sanções impostas pela ONU, e que incluem a redução do fornecimento de crude.

"Não conheço um único analista que acredite na desnuclearização de Kim Jong-un", explicou àSokeel Park, director do departamento de investigação e estratégia da Liberty in North Korea (LNK), uma ONG que ajuda milhares de pessoas por ano a desertarem da Coreia do Norte.O especialista sul-coreano não acredita que o líder norte-coreano cumpra a sua promessa porque "a Coreia do Norte é um dos Estados-pária [nações cuja conduta é considerada fora das normas internacionais] mais paranóicos e militarizados no planeta" e as armas nucleares são "as armas mais poderosas inventadas pela Humanidade". "Kim Jong-un deve pensar desta maneira: se as tens, não és atacado. Se não as tens, corres o risco de ser invadido (como é o caso da Líbia e do Iraque)", concretizou.O que levou Kim Jong-un a subscrever à Declaração de Panmunjom da Paz, Prosperidade e Unificação da Península Coreana, o documento onde é declarado - 65 anos depois do armistício - que "não haverá mais guerra na Península Coreana", que estará "