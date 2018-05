Donald Trump disse esta segunda-feira que a tese do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que acusou o Irão de ter "um programa secreto" nuclear, está "100% certa". Nas palavras do presidente norte-americanas, referidas num comunicado da Casa Branca, o Irão "tem um programa nuclear robusto e clandestino". Um dia depois, a Casa Branca clarificou que houve um erro verbal no comunicado: o Irão não "tem" um programa nuclear - mas sim "tinha".Não é a primeira vez que Donald Trump diz alguma mentira - ou refere algo que facilmente induz em erro -. Aliás, segundo a contagem do Washington Post , esta é a 3001 vez que o fez desde que assumiu a presidência norte-americana há 467 dias.Em média, o presidente Trump diz 6.5 mentiras por dia, um aumento face aos seus primeiros 100 dias de presidência. Nessa primeira contagem do jornal norte-americano, o líder norte-americano tinha uma média de 4.9 mentiras por dia.Como consegue o magnata mentir tanto? Segundo o Washington Post, é devido à "repetição". Por exemplo, 113 ideias erradas já foram repetidas pelo menos três vezes.Além disso, as contas do jornal norte-americano mostram que Donald Trump tem temas preferidos no que toca à mentira. O líder dos Estados Unidos mentiu pelo menos 72 vezes sobre o facto de ter feito o maior corte de impostos da história norte-americana (sendo na verdade o oitavo maior corte); fez afirmações enganadoras 90 vezes sobre a controvérsia do conluio russo nas eleições dos Estados Unidos; Por 34 vezes disse que a construção de um muro na fronteira com o México era necessário para parar a entrada de drogas ilegais em solo norte-americano (apesar de a Drug Enforcement Administration dizer o contrário).Veja a infografia do Washington Post , que recolhe grande parte das mentiras ditas por Donald Trump.