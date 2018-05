O relatório acerca da saúde de Donald Trump emitido em 2015 e tornado público na véspera das eleições presidenciais primárias nos EUA foi ditado pelo próprio, alega o seu antigo médico pessoal, Harold Bornstein. O actual presidente do país afirmou em 2015 que iria disponibilizar as informações de forma a terminar com as especulações sobre o seu estado de saúde. Dois dias antes da emissão do mesmo, Trump escreveu um tweet a dizer que instruiu o médico que o acompanha há muitos anos para redigir um relatório médico no período de duas semanas e que este iria "mostrar perfeição".





As a presidential candidate, I have instructed my long-time doctor to issue, within two weeks, a full medical report-it will show perfection — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de dezembro de 2015





O relatório contém declarações sobre a força física de Donald Trump, descrita como "extraordinária", e que este perdeu 7kg (15 pounds) em apenas 1 ano. Termina com um comentário a caracterizar a sua condição cardiovascular como "excelente". "Se eleito, Mr. Trump, posso dizer inequivocamente que será o indivíduo mais saudável alguma vez eleito para a presidência", conclui supostamente Bornstein, descrito como o médico pessoal de Trump desde 1980 no documento. O clínico assumiu esse estatuto até Trump assumir funções. Com 70 anos, Donald Trump é o presidente mais velho eleito nos EUA.

Na terça-feira, dia 1 de Maio, Bornstein contou também que o guarda-costas de Donald Trump, Keith Schiller, conduziu uma "incursão" ilegal nos seus escritórios em Fevereiro do ano passado, acompanhado por dois outros homens. Alegadamente, os indivíduos estavam à procura dos documentos médicos do presidente dos EUA, dois dias depois de Bornstein ter dito a um jornal que já receita Propecia (um medicamento usado para estimular o crescimento do cabelo) há muitos anos a Trump.





Trump's doctor, Dr. Harold Bornstein, tells NBC that Trump's bodyguard & lawyer spent 30 minutes raiding his office.



"I couldn't believe anybody was making a big deal about a drug that's to grow his hair, which seemed to be so important... what's the matter with that?" pic.twitter.com/R2XvAKim7h — Aaron Rupar (@atrupar) 1 de maio de 2018





Bornstein divulgou à NBC que não autorizou a disponibilização dos relatórios médicos de Trump e que Schiller juntamente com um advogado da Organização Trump, Alan Garten, levaram os documentos originais e as cópias, bem como resultados de laboratório do presidente. Esta situação fê-lo sentir-se "violado, assustado e triste", disse Bornstein à rede de televisão e rádio norte-americana.

Sarah Sanders, a secretária de imprensa da Casa Branca, defendeu a realização deste acto, embora tenha declinado a caracterização de Bornstein de que este foi uma "invasão": "É um procedimento padrão a equipa médica da Casa Branca ter em a sua posse os relatórios médicos de um presidente recentemente eleito."