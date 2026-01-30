Trump ameaça impor tarifas a países que vendem petróleo a Cuba 

Trump disse recentemente que o governo cubano está prestes a cair e que a ilha não receberia mais carregamentos de petróleo da Venezuela após uma operação militar norte-americana ter capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou quinta-feira um decreto que permite ao seu governo impor tarifas alfandegárias de nível não especificado a países que vendem petróleo a Cuba.



Donald Trump

"Pode ser imposta uma tarifa adicional 'ad valorem' (baseada no valor estimado) às importações de bens produzidos por um país que vende ou fornece petróleo direta ou indiretamente a Cuba", afirma o decreto publicado pela Casa Branca.

"Considero que a situação em relação a Cuba constitui uma ameaça invulgar e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos, e por este meio declaro o estado de emergência nacional em relação a esta ameaça", argumentou o Presidente na ordem executiva.

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, determinará se um país vende ou fornece petróleo a Cuba e, em seguida, o secretário de Estado, Marco Rubio, decidirá se e em que medida deverá ser imposta uma tarifa adicional aos produtos desse país.

Em profunda crise energética e económica, Cuba tem dependido fortemente da ajuda estrangeira e de carregamentos de petróleo de aliados como o México, a Rússia e, anteriormente, a Venezuela.

Trump disse recentemente que o governo cubano está prestes a cair e que a ilha não receberia mais carregamentos de petróleo da Venezuela após uma operação militar norte-americana ter capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse na terça-feira que o seu governo suspendeu, pelo menos temporariamente, os envios de petróleo para Cuba, sublinhando tratar-se de uma "decisão soberana", sem pressão dos Estados Unidos.

Sheinbaum respondia a perguntas sobre se a empresa estatal de petróleo Pemex teria cortado os envios de petróleo para Cuba na sequência da pressão crescente de Trump, para que o México se afastasse do governo cubano, embora oficialmente Washington não tenha pedido a suspensão do fornecimento de petróleo.

O petróleo mexicano é há muito tempo uma linha vital para Cuba.

No seu relatório mais recente, a Pemex afirmou que enviou quase 20.000 barris de petróleo por dia para Cuba entre janeiro e 30 de setembro de 2025.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou na quarta-feira que o objetivo dos Estados Unidos é fazer da Venezuela um país "amigável, estável, próspero e democrático", no qual sejam realizadas eleições "livres e justas".

O chefe da diplomacia norte-americana respondia a perguntas de senadores numa audição na câmara alta do Congresso (Senado) para explicar a política dos Estados Unidos sobre a Venezuela, após a operação militar de 3 de janeiro em Caracas, que resultou na captura do ex-presidente Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores.

"O objetivo final é chegar a uma fase de transição em que tenhamos uma Venezuela amiga, estável, próspera e democrática, na qual todos os setores da sociedade estejam representados em eleições livres e justas", declarou Rubio, admitindo, porém, que esse objetivo não será alcançado em questão de semanas, mas exigirá "algum tempo".