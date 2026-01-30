Sábado – Pense por si

Trump ameaça impor tarifas a países que vendem petróleo a Cuba 

Trump disse recentemente que o governo cubano está prestes a cair e que a ilha não receberia mais carregamentos de petróleo da Venezuela após uma operação militar norte-americana ter capturado o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou quinta-feira um decreto que permite ao seu governo impor tarifas alfandegárias de nível não especificado a países que vendem petróleo a Cuba.

"Pode ser imposta uma tarifa adicional 'ad valorem' (baseada no valor estimado) às importações de bens produzidos por um país que vende ou fornece petróleo direta ou indiretamente a Cuba", afirma o decreto publicado pela Casa Branca.

"Considero que a situação em relação a Cuba constitui uma ameaça invulgar e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos, e por este meio declaro o estado de emergência nacional em relação a esta ameaça", argumentou o Presidente na ordem executiva.

O secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, determinará se um país vende ou fornece petróleo a Cuba e, em seguida, o secretário de Estado, Marco Rubio, decidirá se e em que medida deverá ser imposta uma tarifa adicional aos produtos desse país.

Em profunda crise energética e económica, Cuba tem dependido fortemente da ajuda estrangeira e de carregamentos de petróleo de aliados como o México, a Rússia e, anteriormente, a Venezuela.

A Presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse na terça-feira que o seu governo suspendeu, pelo menos temporariamente, os envios de petróleo para Cuba, sublinhando tratar-se de uma "decisão soberana", sem pressão dos Estados Unidos.

Sheinbaum respondia a perguntas sobre se a empresa estatal de petróleo Pemex teria cortado os envios de petróleo para Cuba na sequência da pressão crescente de Trump, para que o México se afastasse do governo cubano, embora oficialmente Washington não tenha pedido a suspensão do fornecimento de petróleo.

O petróleo mexicano é há muito tempo uma linha vital para Cuba.

No seu relatório mais recente, a Pemex afirmou que enviou quase 20.000 barris de petróleo por dia para Cuba entre janeiro e 30 de setembro de 2025.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou na quarta-feira que o objetivo dos Estados Unidos é fazer da Venezuela um país "amigável, estável, próspero e democrático", no qual sejam realizadas eleições "livres e justas".

O chefe da diplomacia norte-americana respondia a perguntas de senadores numa audição na câmara alta do Congresso (Senado) para explicar a política dos Estados Unidos sobre a Venezuela, após a operação militar de 3 de janeiro em Caracas, que resultou na captura do ex-presidente Nicolás Maduro e da sua mulher, Cilia Flores.

"O objetivo final é chegar a uma fase de transição em que tenhamos uma Venezuela amiga, estável, próspera e democrática, na qual todos os setores da sociedade estejam representados em eleições livres e justas", declarou Rubio, admitindo, porém, que esse objetivo não será alcançado em questão de semanas, mas exigirá "algum tempo".

Tópicos Ameaça Ameaças Apoio Político Tarifas Donald Trump Estados Unidos Venezuela Marco Rubio Claudia Sheinbaum Nicolás Maduro México Pemex
