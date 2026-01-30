Trump e Sheinbaum mantêm discussão "produtiva" sobre questões comerciais 

Esta foi a segunda conversa entre os dois líderes no último mês, depois de Trump ter ameaçado lançar ataques contra os cartéis de droga mexicanos.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, manteve esta quinta-feira uma discussão sobre questões comerciais com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, descrita por ambos como "produtiva" e que será seguida de reuniões técnicas.



Claudia Sheinbaum AP Photo/Marco Ugarte

"Tivemos uma conversa produtiva e cordial com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Continuamos a progredir em questões comerciais e na relação bilateral", afirmou Sheinbaum, numa mensagem publicada nas redes sociais.

Esta foi a segunda conversa entre os dois líderes no último mês, depois de Trump ter ameaçado lançar ataques contra os cartéis de droga mexicanos e do início da revisão do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), prevista para este ano.

"Concordamos que ambas as equipas continuarão a trabalhar juntas", disse Sheinbaum sobre a discussão com Trump.

Na sua conferência de imprensa matinal, a líder mexicana adiantou relativamente ao comércio que os dois países estão "a progredir muito bem" na revisão do USMCA, mas que "ainda não há nada de concreto".

Sheinbaum especificou ainda que discutiram a indústria automóvel e as tarifas impostas por Washington a peças automóveis mexicanas: "Ainda estamos a progredir neste assunto; ainda não há uma conclusão".

Numa mensagem na rede social Truth, Trump descreveu a conversa como "muito produtiva" e elogiou Sheinbaum: "O México tem uma líder maravilhosa e muito inteligente. Deviam estar muito felizes com isso!".

"Voltaremos a falar em breve e certamente marcaremos reuniões nos nossos respetivos países", adiantou.

O contacto coincide com a visita do secretário da Economia do México, Marcelo Ebrard, a Washington, onde se reuniu com o seu homólogo, Howard Lutnick, para tratar de questões comerciais bilaterais.

Na anterior chamada entre os dois presidentes, a 12 de janeiro, Trump afirmou que uma intervenção militar no México estava "descartada" após a captura e detenção do líder venezuelano, Nicolás Maduro, uma semana antes.