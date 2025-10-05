Trump acredita que o Hamas irá libertar os reféns "muito em breve"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que acredita que os reféns mantidos na Faixa de Gaza serão libertados "muito em breve". As declarações surgem um dia antes dos mediadores se reunirem no Egito para negociarem os acordos de paz entre Israel e o Hamas. Por enquanto, garante, as negociações estão "a correr muito bem".



Donlad Trump

"É um ótimo acordo para Israel, é um ótimo acordo para todo o mundo árabe, o mundo muçulmano e o mundo, então estamos muito felizes com isso", disse o republicano citado pela BBC.

O Hamas já havia concordado com algumas partes do acordo de paz, apresentado na semana passada por Donald Trump. Esta proposta está dividida em 20 pontos e nela consta, por exemplo, a libertação de reféns por parte do grupo palestiniano.

Apesar de o Hamas já ter respondido ao plano de Trump com alguma satisfação, Israel continua a lançar ataques aéreos sob a Faixa de Gaza.

O presidente dos EUA entretanto já solicitou que as forças israelitas parem "imediatamente com os bombardeamentos". O mesmo pedido foi feito pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que à CBS News disse que os bombardeamentos precisam de parar para facilitar a libertação de reféns.

"Não se pode libertar reféns enquanto ainda houver bombardeamentos em andamento. Isso precisa de parar", disse no domingo durante o programa Face the Nation, da CBS News. "Queremos libertar os reféns o mais rápido possível."