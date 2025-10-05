Justiça francesa investiga morte de fotojornalista como "crime de guerra"

Antoni Lallican, de 37 anos, foi morto na manhã de sexta-feira num ataque com um drone à viatura em que seguia, no Donbass.
A Procuradoria Nacional Antiterrorismo (PNAT) de França anunciou este domingo ter aberto uma investigação, como "crime de guerra", à morte do fotojornalista Antoni Lallican, num ataque com um drone, na Ucrânia, na passada sexta-feira.
Ataque com drone mata fotojornalista francês na UcrâniaUkrainian Emergency Service via AP
A investigação está a ser conduzida pelo Gabinete Central de Combate aos Crimes Contra a Humanidade e aos Crimes de Ódio (OCLCH, na sigla original em francês), confirmou a PNAT à Agência France Presse.
Antoni Lallican, de 37 anos, foi morto na manhã de sexta-feira num ataque com um drone à viatura em que seguia, no Donbass, no leste da Ucrânia, durante o qual também ficou ferido o jornalista ucraniano Georgy Ivanchenko.
Lallican estava em reportagem no Donbass, no leste da Ucrânia, segundo as federações Europeia e Internacional de Jornalistas (EFJ-IFJ) e o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) francês, que confirmaram a morte de Lallican, num ataque ocorrido pelas 07:20 TMG (08:20 de Lisboa), na passada sexta-feira.
Segundo outros jornalistas franceses no local, citados na altura pelo diário francês Libération, Ivanchenko foi submetido a uma cirurgia e o seu estado de saúde estabilizou.
Os dois homens, que em diversas ocasiões trabalharam para o Libération, encontravam-se no mesmo veículo no momento do ataque, cujas circunstâncias permanecem por esclarecer.
A FIJ e o SNJ afirmaram, em comunicado, que os dois jornalistas estavam “a usar equipamento de proteção e um colete à prova de bala com a inscrição ‘Imprensa’” quando o veículo foi atingido por uma aeronave não-tripulada FPV (First-Person View, equipados com câmaras de vídeo que proporcionam uma experiência de voo “altamente imersiva”).
No total, 17 jornalistas foram mortos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro 2022, segundo a FIJ.
A morte de Antoni Lallican foi a primeira de um repórter num ataque com um drone.
Justiça francesa investiga morte de fotojornalista como "crime de guerra"
