Sete mortos em mais um tiroteio na Califórnia

O ataque ocorreu nos arredores de Hakf Moon Bay, uma comunidade costeira próxima de San Francisco, e resultou de dois tiroteios. O primeiro ocorreu numa quinta de plantação de cogumelos e o segundo numa empresa de camiões nos arredores da cidade, estes dois locais encontram-se a oito quilómetros de distância.Os polícias, chamados aos locais através de um telefonema de denúncia, encontraram quatro pessoas mortas e uma ferida na quinta e mais três mortos no segundo local. A xerife Christina Corpus considerou o massacre como "uma tragédia devastadora para a comunidade e para as muitas famílias afetadas por este ato indescritível de violência".A polícia já deteve um suspeito que foi identificado como um homem de origem asiática de 67 anos, Zhao Chunli. Dave Pine, presidente do conselho de supervisores de San Mateo, referiu que o suspeito trabalha numa das empresas onde o ataque ocorreu e que se tratava de um "trabalhador descontente".No entanto, até ao momento ainda não são conhecidas as motivações por detrás deste massacre mas a polícia está a considerar a sua relação com o massacre que ocorreu na noite de sábado que levou à morte de 11 pessoas na cidade de Monterey Park, na zona sul da Califórnia.Half Moon Bay é uma pequena cidade costeira com raízes agrícolas que tem 12 mil habitantes e é conhecida por produzir flores e vegetais.Além de ter sido o segundo massacre na Califórnia em poucos dias este foi o sexto tiroteio nos Estados Unidos desde o início do ano. Numa situação descrita pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, como "uma tragédia atrás da outra".