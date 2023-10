O que se sabe sobre Robert Card, ator do ataque em Maine?

Robert Card, de 40 anos, foi encontrado morto nos bosques perto de Lisbon, a cerca de 13 quilómetros da localidade de Lewiston, onde ocorreu o tiroteio que levou à morte de 18 pessoas na quarta-feira à noite.







Reuters

O reservista do Exército dos Estados Unidos terá morrido no seguimento de um ferimento com uma bala aparentemente auto-infligido, avança a CNN Internacional As autoridades norte-americanas estiveram dois dias à procura do suspeito, o que originou pedidos para que a população não saísse de casa e o encerramento das escolas.O atentado ocorreu numa pista de bowling e num restaurante em Lewiston, originando 18 mortos e 13 feridos. A arma utilizada no massacre tinha sido comprada de forma legal poucos dias antes de Robert Card ter sido hospitalizado e submetido a uma avaliação psiquiátrica.Segundo algumas fontes, uma das teorias que está a ser investigada pelas autoridades é a de que Robert e uma namorada de longa data acabaram o seu relacionamento e que por isso o militar escolheu fazer o atentado em locais que costumavam frequentar.As autoridades acreditam ainda que a ex-namorada em questão estava inscrita para um torneio de bowling que se realizou na quarta-feira à noite.Até julho deste ano o suspeito encontrava-se na base militar Camp Smith em Cortland, Nova Iorque, altura em que a polícia foi alertada para o seu comportamento "beligerante e possivelmente bêbado".Robert Card foi levado para um hospital próximo, mas foi libertado no dia seguinte após ser sujeito a tratamento.Segundo uma das fontes o militar partilhou com alguns colegas que se encontrava a "ouvir vozes" e que tinha pensamentos sobre "magoar outros soldados", afirmações que fizeram com que fosse encaminhado para o Hospital Comunitário do Exército Keller, nas proximidades, para uma "avaliação médica".Estes episódios ocorreram apenas dez dias depois de Robert Card ter comprado uma espingarda de alta potência em Maine. A espingarda tem uma munição 308 é a maior e mais potente das munições normalmente transportadas pelos militares, conhecida por ser uma das favoritas dos militares para longa distância, tal como dos caçadores. Além da espingarda com que se acredita que efetuou um massacre comprou também uma pistola semi-automática 92- F 9mm.