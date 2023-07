Três mortos e dois feridos em tiroteio na Alemanha

Luana Augusto com Leonor Riso

O incidente ocorreu pelas 19:15 (18:15 em Lisboa), quando um homem, de 64 anos, abriu fogo num edifício residencial e noutra casa próxima e disparou contra cinco vizinhos, matando três deles.A polícia disse à agência de notícias DPA que o suspeito disparou primeiro contra duas mulheres, de 49 e 72 anos, e um homem, de 52 anos. Mais tarde, o atirador dirigiu-se a outra casa vizinha, onde terá disparado sobre uma mulher, de 32 anos, e um homem, de 44 anos.Fontes da investigação, citadas pelo Bild e pela DPA, afirmaram que o tiroteio ocorreu após uma discussão entre vizinhos, tendo o suspeito sido detido.No entanto, o motivo do tiroteio está a ser investigado, assim como a relação entre o autor do crime e as vítimas.