Tarifas: Trump anuncia acordo comercial com Japão com taxas de 15%

Lusa 23 de julho de 2025 às 07:31
O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na terça-feira um acordo comercial com o Japão, que inclui sobretaxas tarifárias de 15% sobre os produtos nipónicos importados para os Estados Unidos.

AP Photo/Evan Vucci

"Acabámos de concluir um enorme acordo comercial com o Japão", escreveu Donald Trump na plataforma Truth Social, afirmando que "nunca houve nada assim".

"Um acordo gigante, talvez o maior já alcançado", sublinhou.

O dirigente acrescentou que o Japão vai investir 550 mil milhões de dólares (cerca de 468 mil milhões de euros) nos Estados Unidos, que ficará com 90% dos lucros.

"Este acordo trará milhares de empregos (...) e o Japão abrirá o seu país ao comércio, incluindo carros, camiões, arroz e outros produtos agrícolas", referiu.

O anúncio de Trump surge no mesmo dia em que o negociador japonês para questões relacionadas com as tarifas, Ryosei Akazawa, disse esperar chegar a um acordo com Washington até 01 de agosto.

Até essa data, a administração Trump tinha ameaçado impor uma tarifa de 25% sobre as importações de produtos japoneses.

A 11 de julho, o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Takeshi Iwaya, encontrou-se com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, durante a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

O Japão foi o quinto maior parceiro comercial dos Estados Unidos em 2024, representando 4,3% de todo o comércio e mais de 148 mil milhões de dólares (126 mil milhões de euros) em importações do país asiático, de acordo com dados governamentais.

