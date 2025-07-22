A "caça" aos imigrantes em Torre Pacheco

Um crime violento contra um idoso foi o rastilho para grupos extremistas apelarem a agressões contra imigrantes. “O Vox alimentou o conflito em Torre Pacheco com a sua retórica”, considera Miguel González, do El País, à SÁBADO.
Dia 16 de julho em Torre Pacheco, região de Múrcia, sul de Espanha. Há já alguns dias que se apelava nas redes sociais à insurgência contra imigrantes magrebinos, em revolta pela agressão violenta contra Domingo Tomás Martinez, de 68 anos, cuja foto cheio de escoriações e um olho coagulado começou a circular. Naquele dia, sob o mote "só o povo salva o povo", mais de cem pessoas juntaram-se na Plaza de la Glorieta numa denominada "caça ao imigrante", como apelidou a convocatória inorgânica que circulara nas redes sociais. O apelo nativista estava feito: o crime de um é generalizado contra uma minoria inteira. Entre pessoas de tronco nu e encapuçados, ora com máscaras de caveiras, ora meras camisolas no rosto, alguns paus e bastões a deambular pela calle em postura intimidante, uma "mixórdia" de pessoas entrou em confrontos contra jovens imigrantes, forçando à intervenção de mais de 75 polícias, segundo números avançados pela autarquia, que se viram forçados a usar a força, recorrendo a balas de borracha.
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".