Soldados ucranianos rendem-se em Azovstal. 'São heróis', diz Kiev

Já foram retirados mais de 260 combatentes ucranianos da fábrica em Mariupol. Rússia garante que serão tratados de acordo com o "direito internacional", mas na Rússia há quem defenda que sejam executados.

Kiev apelou à rendição dos militares que continuavam em Azovstal, para que as suas vidas fossem poupadas. Durante 82 dias, os soldados ucranianos mantiveram os combates contra os invasores russos na cidade costeira de Mariupol, um dos principais campos de batalha nesta guerra. Muitos destes soldados foram transportados para a cidade russa de Novoazovsk. Moscovo disse que todos os soldados serão tratados à luz "do direito internacional". A batalha de Mariupol foi um das mais violentas da guerra e as autoridades acreditam que dezenas de milhares de pessoas terão morrido durante os quase três meses em que estiveram cercados.