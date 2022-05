Azovstal: Rússia prepara-se para isolar os soldados Azov dos outros

O destino dos 265 soldados ucranianos que se renderam no complexo de Azovstal e estão neste momento na mão da Rússia continua incerto. O regime de Putin disse que serão cumpridas as normas internacionais, mas na Duma, o parlamento, várias vozes apontaram baterias para os soldados do batalhão Azov que estarão no grupo dos 265: esses não podem ser tratados pela Rússia de modo igual aos outros.