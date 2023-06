Zelensky confirma o início da contraofensiva na Ucrânia

"Ações contraofensivas e defensivas estão a ocorrer", afirmou este sábado o presidente ucraniano. No entanto Volodymyr Zelensky não recusou adiantar mais detalhes sobre o estado em que a operação se encontra.







Reuters

Estas declarações ocorreram este sábado após uma escalada do conflito nas regiões sul e leste da Ucrânia. As tropas ucranianas terão avançado perto de Bakhmut e de Zaporizhzhia enquanto realizam ataques de longo alcance contra alvos russos.O presidente ucraniano disse numa conferência de imprensa durante a visita surpresa do primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau à capital Ucraniana que estão a ser levadas a cabo ações também defensivas e que os comandantes militares mantêm uma perspetiva positiva em todas as zonas operacionais.Já na sexta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, deu uma entrevista onde afirmou que as forças ucranianas já tinham começado a sua ofensiva, mas garantiu que todas as tentativas tinham falhado e originado pesadas baixas.Zelensky considerou as palavras do líder russo como "interessantes". Encolhendo os ombros, ergueu as sobrancelhas e declarou que o importante era que a Rússia sentisse que "eles não têm muito tempo".