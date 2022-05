O regresso da Kalush Orchestra após vencer a Eurovisão

Depois de conquistar o primeiro lugar na Eurovisão, em Turim, a banda Kalush Orchestra regressou à Ucrânia para se juntar ao exército ucraniano que defende o país da invasão russa.



A banda foi recebida na fronteira com a Polónia por militares e mulheres. Ao vocalista, Oleh Psiuk, que se encontrou com a namorada, foi oferecido um ramo de flores com as cores da Ucrânia, antes de a banda cantar uma versão improvisada da música Stefania.