Alerta no Aeroporto de Heathrow: há polícias armados e pelo menos um detido

Incidente levou ao encerramento de linhas de comboios e mobilizou vários polícias armados para o local.

Os serviços de emergência foram acionados este domingo no Terminal 3 do Aeroporto de Heathrow, em Londres, no Reino Unido, devido a um "incidente". A polícia já confirmou, através de um comunicado, que "várias pessoas foram atingidas por um spray que se acredita ser de pimenta, aplicado por um grupo de homens que em seguida fugiram do local".



Polícias armados no aeroporto de Heathrow após incidente num parque de estacionamento

As autoridades revelaram também que na sequência deste incidente prenderam um homem e que as investigações continuam para localizar os outros suspeitos.

"Neste momento, acreditamos que o incidente envolveu um grupo de pessoas que se conheciam, numa discussão que subiu de tom e resultou em várias pessoas feridas. Não estamos a tratar este incidente como terrorismo", pode ainda ler-se no comunicado.

Os feridos, sem grande gravidade, foram assistidos no local pelas equipas médicas.

De acordo com os media ingleses, várias linhas de comboios estiveram encerradas e continuam polícias armados num parque de estacionamento com vários andares no local.

As linhas afetadas incluem a linha Elizabeth entre Shenfield e Abbey Wood, bem como a linha entre os terminais 4 e 5 do aeroporto de Heathrow.

(Notícia atualizada às 11h46)

