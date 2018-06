O ministro do Interior e vice-presidente de Itália, Matteo Salvini, avisou que não será possível o resgate de outro navio de imigrantes em portos do país transalpino e alegou violação de leis internacionais.

Através de um vídeo publicado no Facebook, o governante italiano queixa-se que o navio holandês operado pela organização não-governamental Lifeline "embarcou forçadamente 224 imigrantes ilegais em águas líbias" apesar de avisos por parte da Guarda Costeira italiana de que as autoridades da Líbia estavam responsáveis pelo resgate.

"Vocês fizeram um braço de força ao contrariar as indicações das guardas costeiras italianas e líbias. Agora, carregarão esta carga humana para a Holanda", afirmou o presidente do partido Liga Norte, dirigindo-se à Lifeline. "Estas organizações com funcionários estrangeiros, fundos estrangeiros e a navegar com bandeiras estrangeiras não tocarão mais em solo italiano", acrescentou.

Salvini disse ainda que a população italiana quer "parar a máfia da imigração ilegal". "Eu quero salvar vidas mas sou pago por Itália para defender a segurança dos seus cidadãos. Não aceito que haja organizações de pseudo-voluntários que põem em perigo as vidas daqueles que fogem de África e depois pensam no desembarque de todas essas pessoas em Itália", afirmou, citado pela CNN.

A organização Lifeline publicou esta manhã que estaria a resgatar entre 300 a 400 refugiados da Líbia. "Reforço por parte da Guarda Costeira italiana ou navios comerciais são requeridos" escreveu a ONG.











Salvini tinha avisado este sábado de que os navios transportando imigrantes ilegais como parte de missões humanitárias não teriam permissão para atracar em portos de Itália, mesmo com manifestações na última semana em Roma apelando à solidariedade com refugiados.

O ministro anti imigração foi instrumental no bloqueio ao Aquarius, o navio que transportava centenas de imigrantes ilegais da Líbia, de poder ancorar em Itália. O navio acabou por chegar a Espanha este domingo, juntamente com dois navios italianos, que foram enviados para ajudar na sobrelotação a bordo do Aquarius.

