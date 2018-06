Brian Krzanich, com 58 anos, demitiu-se esta quinta-feira do cargo de CEO da empresa de tecnologia depois de ter sido descoberta uma relação passada entre este e uma funcionária da empresa.

A Intel declarou num comunicado que Krzanich violou a política de não-confraternização da Intel, ou seja, que proibia a existência de relações amorosas entre funcionários da empresa.

"A Intel foi recentemente informada que Krzanich teve uma relação passada com uma funcionária da empresa", lê-se no comunicado. "Uma investigação activa interna e externa realizada por um conselho confirmou esta violação da política de não-confraternização da Intel, que se aplica a todos os gestores".

A empresa acrescentou que "dada a expectativa que todos os funcionários irão respeitar os valores da Intel e aderir ao código de conduto da companhia, o conselho aceitou a demissão de Krzanich".

Tendo em conta o teor do comunicado, parece que a mencionada relação que envolveu o agora ex-CEO (nomeado para o cargo em 2013) e uma antiga funcionária não foi confessada na altura, mas descoberta por outros meios.

Robert Swan, director do Departamento Financeiro da Intel, foi apontado como chefe executivo interino com efeito imediato. Este trabalhou durante nove anos como chefe financeiro do eBay antes de passar para a Intel.