Uma atleta italiana de origem nigeriana foi, esta segunda-feira, vítima de um ataque de índole racista. Daisy Osakue, de 22 anos, voltava a pé para casa, em Turim, quando um carro a começou a perseguir, com os jovens dentro dele a atirarem-lhe ovos. Um dos ovos atingiu o seu olho, provocando uma lesão na córnea. A oposição em Itália considerou o ataque uma consequência da "espiral racista" no país, mas o governo negou e atribuiu os incidentes ao excesso de imigrantes.

Apesar de não ter ouvido insultos xenófobos, a jovem acredita que foi vítima de racismo. "Quem é que sai com ovos àquelas horas? Já fui vítima de racismo noutras ocasiões, mas até agora tinha sido apenas ataques verbais", referiu Daisy à imprensa italiana.

Nascida em Itália e filha de pais nigerianos, a atleta é considerada uma das mais promissoras no lançamento do disco. Os médicos afirmaram que Daisy deve recuperar da lesão ocular a tempo do seu grande objectivo da época, representar a bandeira italiana nos Campeonatos da Europa de Atletismo em Berlim, que têm início marcado para o próximo mês.

Em reacção ao ataque, a polícia de Turim duvida de que Daisy Osakue tenha sido, de facto, vítima de racismo, alegando que já ocorreram incidentes semelhantes na cidade e que nem todos os alvos foram afro-descendentes. A comunicação social em Itália aponta para dezenas de pessoas afectadas por ataques aparentemente racistas em todo o país.

Tal levou a uma reacção do presidente italiano, Sergio Mattarella, que afirmou que a Itália não se pode tornar no "oeste selvagem". Em conformidade com estas afirmações, a oposição do governo italiano aproveitou para responsabilizar a união entre a Liga, de extrema-direita, e o partido anti-sistema Movimento 5 Estrelas.

"Os ataques contra pessoas de pele de cores diferentes tornaram-se uma emergência. Isto é agora óbvio, ninguém o pode negar, especialmente para quem se senta no Governo", disse, no Twitter, o antigo primeiro-ministro Matteo Renzi e militante do Partido Democrático. Também o secretário-geral do partido, Maurizio Martina, referiu à imprensa italiana que "existe uma espiral racista preocupante que tem de ser reconhecida".

Em resposta às críticas da oposição, Matteo Salvini, líder da Liga e ministro do Interior, nega este estado de alerta: "Há uma emergência racista em Itália? Não sejam estúpidos", disse em comunicado citado pela Reuters. Apesar de garantir que se solidariza com qualquer vítima de racismo, Salvini afirmou que "este alarme racista é um invenção da esquerda", e que "acabou a paciência dos italianos" para estes episódios.



Ainda na segunda-feira, a ministra dos Assuntos Públicos, Giulia Buongiorno, afirmou por seu turno que "o único alarme é o caos criado pelas decisões equivocadas da abertura das portas a qualquer tipo de imigração", em entrevista ao La Repubblica.

A Agência Internacional para as Migrações, liderada por António Vitorino, contabiliza 11 ataques racistas em Itália desde meados de Junho. A organização refere que esta é "uma tendência extremamente preocupante de violência e racismo".